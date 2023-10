"Acabo de dejar a Alvarito en la escuela y me voy a hacer un chequeo porque siento que el domingo salté demasiado ", dice entre risas. "Y bueno, ya les contaré la otra parte de la historia pero antes de seguir tenía que hacer uno de mis respectivos videos hablando, agradeciéndole al Ecuador, al país, por haber confiado en Daniel" .

Aproximadamente dos días después de la fecha de elecciones, la joven de 25 años volvió a Instagram, red social en la que crece como espuma desde antes de convertirse en un personaje político, gracias a su contenido fitness y de belleza. La manabita aprovechó para no solo contar con respecto a su vida personal, sino también agradecer a cada ecuatoriano que votó por Noboa.

"Por haberle dado el voto y el apoyo, le han dado y han demostrado mucho cariño, mucha esperanza, y yo como esposa creo que cualquiera en mi lugar sentiría esta misma emoción, este mismo orgullo, yo creo que muchas de las fotos que tengo con Daniel escribo mucho la frase 'desbordo orgullo por él' o 'me siento muy orgullosa por él', es porque en verdad Daniel hace cosas que me hacen sentir orgullosa", declaró viendo a la cámara, pero eso no fue todo.

Esto se sabe de Lavinia Valbonesi, la nueva primera dama del Ecuador, esposa de Daniel Noboa

"Además, compartir con ustedes los sentimientos que siento como ecuatoriana, porque siento mucha esperanza, mucha paz, y mucha mucha tranquilidad de que se vienen días mejores, y es el inicio de una etapa para todo el Ecuador y el inicio de, lo más importante, un nuevo Ecuador", concluyó, sin dejar de compartir las stories en la que la etiquetaban.