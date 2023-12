Con la infinidad de series de televisión que las plataformas de streaming lanzaron durante 2023, puede ser fácil perderse de algunas de las mejores producciones que llegaron a la pantalla pequeña durante el año.

Es por eso que los corresponsales de entretenimiento de la BBC Caryn James (CJ) y Hugh Montgomery (HM) hicieron un recorrido por las mejores series que nos deja el año que pasó, y escogieron las que, en su opinión, son 10 de las mejores series que tuvo 2023*.

Y como para facilitar las cosas aún más, también te cuentan en qué plataforma de streaming las puedes encontrar.

1. The Last of Us

FUENTE DE LA IMAGEN,HBO/SKY Pie de foto, Pedro Pascal y Bella Ramsey le dieron vida a los personajes de uno de los videojuegos más exitosos de la consola PlayStation de Sony.

Justo cuando parecía que no había lugar para un drama post-apocalíptico más u otra adaptación de videojuego, apareció The Last of Us.

La historia involucra zombis aterrorizantes con cabezas de hongos, pero son la menor de las razones por las cuales el programa tuvo impacto.

La serie añade una profunda humanidad y emoción a su tensa historia de supervivencia, centrándose en la relación entre Joel (Pedro Pascal), un padre desconsolado, y Ellie (Bella Ramsey), una niña huérfana a la que tiene que transportar de un lado del país al otro a regañadientes.

A medida que viajan hacia el oeste a través de lo que alguna vez fueron los EE. UU., el paisaje cambiante y los personajes que se encuentran agregan alcance y variedad.

Un episodio protagonizado por Nick Offerman y Murray Bartlett, cuya relación perdura durante décadas después del apocalipsis, es ya uno de los más conmovedores del año. Un encuentro con el hermano perdido de Joel es gratificante pero cargado de pérdida al final.

Pascal ha logrado un merecido éxito con el papel, ya que fundamenta los elementos del género con una actuación poderosa y realista, lo que le valió una nominación al Emmy. The Last of Us habla elocuentemente a personas que nunca supieron que, para empezar, era un videojuego. (CJ)

Disponible en HBO Max internacionalmente.

2. Shrinking

FUENTE DE LA IMAGEN,APPLE+ Pie de foto, Harrison Ford muestra sus dotes cómicos junto a Jason Segel en Shrinking.

Un Harrison Ford, en modo cómico improbable pero brillante, sería motivo suficiente para ver esta serie, pero Shrinking hace algo inesperado y desafiante de lograr: equilibrar un tono dramático sincero en una historia de duelo con un humor muy divertido basado en los personajes.

Jason Segel, también uno de los creadores de la serie (junto con Bill Lawrence y Brett Goldstein de Ted Lasso), interpreta a Jimmy, un terapeuta entrañable pero a veces inútil.

Un año después de la muerte de su esposa, decide decirles a sus pacientes cómo vivir sus vidas. Gran parte del ingenio proviene de la forma en que sus colegas intentan salvarlo de sí mismo; Ford aporta una expresión perfecta e inexpresiva al papel de terapeuta principal que también es el irascible amigo y mentor de Jimmy.

Jessica Williams es otra colega y juntos, ella y Ford pueden convertir un desacuerdo sobre la cantidad de agua que hay que tomar al día en una delicia cómica. A medida que los personajes revelan más y más defectos, también se vuelven más agradables en todas sus imperfecciones. (CJ)

Disponible en AppleTV+ a nivel internacional.

3. Succession

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Pie de foto, Brian Cox se llevó los elogios de la crítica interpretando a Logan Roy.

En su cuarta y última temporada, la penetrante saga sobre dinero, poder y disfunción familiar estuvo a la altura de sus grandes ambiciones y obtuvo 27 nominaciones al Emmy.

El episodio en el que muere Logan Roy (Brian Cox, creando un personaje imborrable) es una joya artística en sí misma, centrada no en el moribundo sino en sus distantes y angustiados hijos, a quienes Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin les dan vida con inquietante profundidad.

Al final, la pregunta de qué hijo de Roy sucedería a su padre para liderar el imperio mediático Waystar Royco fue respondida de manera sorprendente, enfatizando la idea de que nadie tiene el poder para siempre.

El retrato de la avaricia y el panorama cambiante de los medios que hace Succession no tiene rival, pero el movimiento más brillante del creador Jesse Armstrong fue encarnarlo todo en una familia rota. Succession mantiene un lugar seguro entre las mejores series de todos los tiempos. (CJ)

Disponible en HBO Max internacional.

4. Beef

FUENTE DE LA IMAGEN,NETFLIX Pie de foto, Beef es descrita como "un drama de furia en la carretera".

Si esta serie de Netflix se vende como un "drama de furia en la carretera", entonces el momento en el que los residentes de Los Ángeles Amy (Ali Wong) y Danny (Steven Yeun) se enfrentan en un aparcamiento es en realidad sólo el punto de partida de una serie oscuramente divertida en la que los acontecimientos se salen de control de maneras inesperadas, a medida que sus vidas se entrelazan cada vez más.

Para aquellos que aún no la han visto, no sería bueno revelar mucho más sobre lo que sucede, excepto decir que la sátira social de los episodios anteriores no los prepara para algunos momentos tan espantosos como surrealistas más adelante.

Wong y Yeun son asombrosos, provienen de polos opuestos de la división de clases pero igualmente muy temperamentales, y están respaldados por un magnífico conjunto de actores secundarios, desde Maria Bello como una empresaria de estilo de vida a lo Gwyneth Paltrow, hasta Young Mazino como el dulce, atractivo, pero tonto hermano menor de Danny, Pablo.

En un momento en que Netflix ha estado recortando contenido genuinamente audaz y subversivo, esto se destaca como una joya rara. (HM)

Disponible en Netflix a nivel internacional

5. Dead Ringers

FUENTE DE LA IMAGEN,ALAMY/AMAZON PRIME Pie de foto, Rachel Weisz protagoniza esta versión televisiva de una película de Steven Cronenberg.

Tanto en su elección de roles como en su presencia en pantalla, Rachel Weisz es consistentemente una de nuestras estrellas más convincentes, por lo que conseguir dos de ella por el precio de una en esta adaptación de la película de David Cronenberg de 1980 del mismo nombre sobre ginecólogos gemelos idénticos es un placer.

Y vaya, Weisz aprovecha al máximo su doble papel: como la tímida y honrada Beverly y la decadente y rebelde Elliot, cofundadoras de un centro de maternidad de última generación, ofrece una clase magistral de contrastes, mientras interpreta a este último personaje con especial gusto.

De hecho, toda esta reimaginación del material original está inspirada, desde el guión cáusticamente divertido y fínamente afilado de Alice Birch, hasta la impresionante cinematografía y una actuación secundaria memorable de Jennifer Ehle, como una financista multimillonaria amoral que hace que la familia Roy de Succession parezca la Familia Brady.

En conjunto, lo convierte en un thriller psicológico oscuramente atractivo que sin duda se encuentra entre las mejores y más atrevidas series dramáticas que Amazon haya producido hasta el momento. (HM)

Disponible en Prime Video a nivel internacional

6. The diplomat

FUENTE DE LA IMAGEN,NETFLIX Pie de foto, Kerry Rusell interpreta a una diplomática de carrera que se ve a sí misma asumiendo el rol de embajadora estadounidense ante Reino Unido

Uno de los thrillers políticos más inteligentes de los últimos años, esta oportuna serie combina intriga internacional, suspenso e incluso coches-bomba con drama personal.

Keri Russell despide energía y resolución como la diplomática estadounidense de carrera que de repente se convierte en embajadora en Reino Unido. Ella aterriza en medio de una disputa entre bambalinas sobre el terrorismo y a quién culpar por el bombardeo de un barco británico, lo que genera más tensiones y presiones en el contexto de su matrimonio que se desmorona.

Rufus Sewell es todo encanto como su poco confiable marido diplomático, que tiene sus propias ambiciones. Sus escenas juntas son ejemplos de drama adulto, ya que su relación depende tanto de la óptica política como de las emociones.

La creadora de The Diplomat, Debora Cahn, fue escritora de The West Wing, pero esta serie vigorizante y fresca no tiene nada del efusivo patriotismo de ese programa. Su aguda visión de la política, rayana en el cinismo, se adapta perfectamente al mundo actual y, repleta de giros y explosiones, también es emocionante de ver. (CJ)

Disponible en Netflix a nivel internacional

7. Silo

FUENTE DE LA IMAGEN,APPLETV+ Pie de foto, En la serie de Apple TV+, la humanidad está aparentemente obligada a vivir bajo tierra.

Apple TV+ se ha convertido quizás en el servicio de streaming con mayor consistencia, y aquí hay otra gran serie nueva: un programa de ciencia ficción distópico, basado en los libros del autor Hugh Howey.

Ambientada en el futuro, la humanidad se retira a un gran silo subterráneo para vivir mientras el mundo exterior se vuelve aparentemente inhabitable.

Pero sus residentes no saben exactamente qué sucedió para llevarlos allí y otras cosas más, hasta que varias personas, incluido el sheriff Holston (David Oyelowo) y la ingeniera Juliette (Rebecca Ferguson), comienzan a sospechar de todo el régimen y las mentiras.

Todo está bellamente concebido, desde el diseño de producción del mundo en concreto y aislado hasta la intrigante trama.

Como dice John Nugent en la revista Empire: "es una fascinante serie de rompecabezas de misterio, que a lo largo de sus 10 episodios toma prestados elementos de la sátira swiftiana, tenebrosas conspiraciones políticas de la era de la Guerra Fría, enfrentamientos en pequeñas y polovorientas ciudades occidentales , procedimientos policiales cumplidos a consciencia e incluso filosóficos experimentos de pensamiento. Y si eso no te atrae, ¿qué lo hará? (HM)

Disponible en Apple TV+ a nivel internacional

8. The bear

FUENTE DE LA IMAGEN,FX/DISNEY Pie de foto, The Bear tomó un giro radical en su segunda temporada, cambiando el escenario que fue el foco de la primera.

The Bear hizo una movida audaz en su segunda temporada, cuando el chef Carmy (Jeremy Allen White) cerró el restaurante de sándwiches The Beef y lo reemplazó con un restaurante de lujo, The Bear.

Ese arriesgado giro se desarrolló a lo largo de toda la dinámica temporada, que redujo la intensidad en la cocina pero, en cambio, penetró más profundamente en las vidas y el pasado de los personajes.

Lo más destacado es el episodio de Nochebuena, una escena restrospectiva que presenta a Jamie Lee Curtis como la madre emocionalmente problemática de Donna, Carmy y Sugar (Abby Elliott), que prepara la cena familiar con una energía caótica que refleja la de su hijo.

El primo Richie (Ebon Moss-Bachrach) tiene su propio episodio estelar y su curva de aprendizaje cuando pasa una semana trabajando en un restaurante de categoría Michelin.

Carmy se enamora y es una señal de la fortaleza del programa que nos sentimos decepcionados pero no sorprendidos cuando la relación sale mal. Junto con sus escenas de cocina y platos celestiales de los estilistas gastronómicos, The Bear presenta a sus personajes atractivos, confusos y de múltiples capas desde adentro hacia afuera. (CJ)

Disponible en Disney+ internacionalmente.

9. Slow horses

FUENTE DE LA IMAGEN,APPLETV+ Pie de foto, Gary Oldman interpreta a un espía en Slow Horses.

Una aventura de espías inteligente y entretenida desde el principio, esta serie solo ha mejorado a lo largo de sus tres temporadas.

Este ingenioso concepto se basa en la serie de novelas de Mick Herron: agentes del MI5 [el servicio de seguridad interna británico], deshonrados y caídos en desgracia (a veces porque desobedecieron órdenes, por una razón noble y a veces simplemente porque cometieron un error) son exiliados a un remanso en Slough House que [en un juego de palabras] le da el nombre Slow Horses a la serie.

Pero el programa va más allá de su premisa gracias a un elenco que encuentra la línea perfecta entre ingenio, drama y acción llena de suspenso.

Gary Oldman, como Jackson Lamb, el caótico jefe de Slough House, ha llegado a revelar el alma y la conciencia heridas bajo la superficie mordaz y de su alcohólico personaje.

Jack Lowden (que realmente debería ser una estrella más grande) es el carismático, enérgico pero ocasionalmente crédulo agente River Cartwright. Y Kristin Scott Thomas es la sofisticada jefa del MI5, que soporta a regañadientes a los Slow Horses, pero debe saber lo brillantes que son. El brillo propio del espectáculo es inconfundible. (CJ)

Disponible en Apple TV+ a nivel internacional

10. Fellow Travelers

FUENTE DE LA IMAGEN,PARAMOUNT Pie de foto, Matt Bomer y Jonathan Bailey interpretan a dos asesores políticos que sostienen un romance en los años 50.

En un otoño magro para la televisión, este drama de ocho capítulos se destacó como un ejemplo arquetípico de "drama de prestigio" con un giro diferente.

Al contar la historia que abarca toda una época del turbulento y furtivo romance entre dos hombres, interpretados por Matt Bomer y Jonathan Bailey, quienes se conocen como asesores políticos en el Washington DC de la década de 1950, por un lado se siente comparable a muchas otras miniseries históricas majestuosas y brillantes que lo han precedido.

Y por otro lado, cuando se trata de la representación de su dúo central, se siente genuinamente progresista, con escenas de sexo entre ellos que son tan vigorosamente sinceras como importantes para delinear la relación de los personajes.

En cuanto al panorama más amplio que presenta, los primeros episodios, en particular, brindan un relato escalofriante y esclarecedor de la caza de brujas homosexuales de la era McCarthy, mientras que una trama secundaria sobre la relación entre un periodista negro (Jelani Alladin) y su amante travesti (Noah J Ricketts) explora más intersecciones de prejuicios con un efecto poderoso.

Educativo pero lleno de emociones, da en el blanco que evidentemente apunta. (HM)

Proyección en Paramount+ a nivel internacional.