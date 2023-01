La contundente declaración del príncipe Harry: "No reconozco ni a mi padre ni a mi hermano"

"En estos momentos, no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano, igual que probablemente ellos no me reconocen a mí", declaró el príncipe Harry en una entrevista difundida este domingo por la cadena británica ITV, antes de que el martes se publique su autobiografía, titulada en español "En la sombra".

El hijo menor de Carlos y Diana, que actualmente reside en Estados Unidos, afirmó que, pese a todo, quiere "reconciliarse" con sus parientes, aunque para que eso suceda deben "asumirse responsabilidades", dijo.

Harry y Meghan sorprenden con documental

"Nada de lo que he hecho a través de este libro o de otra manera ha sido con la intención de dañarlos o lastimarlos", declaró, para añadir que ni Carlos III ni Guillermo "han mostrado ninguna disposición a la reconciliación".