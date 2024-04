¿Kylie Jenner y Timothée Chalamet tendrán su primer hijo?

Tosh menciona que, este trabajador reveló sobre que una escena fue grabada en el lugar donde él trabaja y se trataría para el reality show Keeping Up With The Kardashians, en la que estaban filmando su final de temporada y Jenner confiesa que está embarazada nuevamente, esta vez de Chalamet.

El mismo comediante aclaró que esta confesión no podría ser cierta, ya que la información no está verificada. A pesar de eso, los fanáticos no tardaron de especular sobre ¿cuál es la verdad?, e incluso trataron de realizar sus propias investigaciones.