Según Tom Quinn, autor de Gilded Youth: A History of Growing Up in the Royal Family: From the Tudors to the Cambridges, se conoce que la pareja ha tenido momentos críticos con el pasar de los años. El escritor reveló en una entrevista a 'Fox News Digital' que sus fuentes son miembros de la realeza y allegados a la monarquía.

La reina Isabel II modificó su testamento una semana antes de morir y no le dejó ninguna de sus 300 joyas a Meghan Markle