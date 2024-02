Se revelan preocupantes detalles sobre la recuperación de Kate Middleton

El historial de salud de la princesa Kate Middleton es expuesto, en medio del escándalo por su cirugía de emergencia

La también escritora basa su teoría en que no hay imágenes de Middleton después de la operación, lo que no ocurre con el rey Carlos III, quién no dudó en salir en un video con algunas cartas de ánimo que le llegaron tras conocerse su enfermedad.