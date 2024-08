La modelo agarra su panza de mamá primeriza acompañada de un vestido color oro, "el día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió, no tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí bebé te cuidaré y te amaré por siempre", manifestó Ruiz ante su audiencia.

La influencer Karely Ruiz se habría casado a escondidas después de haber quedado embarazada

El evento, aparentemente privado y con pocos invitados, no se guardó apariencias cuando se habla de decoración. La futura madre compartió varias imágenes donde se la ve plena, feliz y grata de recibir esta nueva etapa en su vida. También detalló que el bebé que espera en su viente será una niña.