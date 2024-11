Erick Mauro Falcón Grazzo es un joven de 27 años que ha captado la atención de sus seguidores gracias a su autenticidad y pasión por el arte. De signo libra, se describe como una persona perseverante, disciplinada y necia para alcanzar sus metas.

Con una personalidad que combina lo dulce y lo salado, Kachafa no se inclina por extremos, pero sí tiene claro que prefiere los sabores dulces y es declarado fan del frío. Sin embargo, hay algo que no volvería a probar: los chontacuros, un platillo que ya probó una vez y que no desea repetir.

En su tiempo libre se dedica al beatbox, el arte de crear ritmos y sonidos con la voz, una de sus actividades favoritas. Confiesa que esta habilidad está directamente ligada a su sueño frustrado: ser cantante, aunque también lo considera uno de sus objetivos por cumplir.