La joven de apenas 23 años no sobrevivió a las heridas de la mortal caída que le obligaron a conectarse a un soporte vital para seguir con el tratamiento que, en ese entonces, simulaba como una posibilidad para recuperarse.

El accidente ocurrió en Windsor Polo Ground, zona a la que viajaba tres o dos veces por semana para entrenar una de sus pasiones. Posterior al accidente la modelo fue trasladada al Hospital Westmead de Sídney, lugar en el que equipo médico intentó llevar a cabo todo tipo de procesos para salvar su vida.

Esta podría ser la primera aspirante a Miss Universo 2023 casada y con hijos, spoiler: es latina

"Mi familia no está muy segura de dónde viene esta pasión, pero he montado a caballo desde que tenía tres años y no puedo imaginar mi vida sin ella", había declarado Sienna a la revista Gold Coast tiempo atrás, situación que ha generado más de una lamentación de usuarios en redes sociales.