Después de las tremendas declaraciones de Drake Bell, el recordado actor de Nickelodeon, gracias a su protagonismo en la serie Drake & Josh, la serie Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV ganó mucha más visibilidad de la que ya estaba recibiendo.

El intérprete de la serie juvenil de comedia develó que a sus 15 años fue abusado sexualmente por parte de Brian Peck, un instructor de diálogos de la serie The Amanda Show. Todo sucedió una noche en la que el en ese entonces adolescente debió dormir en el mismo lugar que el coach.