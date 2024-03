Los misterios alrededor de Kate Middleton, princesa de Gales y esposa del sucesor de la corona Real británica, el príncipe William, finalmente llegaron a su último capítulo. La monarca decidió dejar el silencio y hablar por primera vez en sus redes sociales oficiales.

"En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", empezó contando Middleton, de 42 años, quien conoció a Guillermo en su juventud.

"La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.