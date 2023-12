Jennifer Aniston vive en la memoria de los fans de Friends como su personaje Rachel Green , sin embargo, esa no ha sido la única producción en la que ha participado, la más reciente es The Morning Show.

Muchas veces estas grabaciones son complicadas de hacer por todo lo que conllevan, es por ello que Jennifer no dudó en comentar su experiencia durante una entrevista con Variety.

Escena de The Morning Show.

La exestrella de la reconocida sitcom también afirmó que este papel ha sido uno de los más retadores de interpretar, sin embargo, gracias a su experiencia y años en la televisión, pudo darle vida a su personaje.

"Este papel nunca me podría haber llegado antes. Es uno de los trabajos más difíciles que he tenido. Sabía que estaba a la altura de la tarea, pero luego estaba la excavación de todas las emociones con el fin de crear este mundo para esta mujer. Todas sus líneas de vida se están cayendo. Salía de algunas de esas escenas sintiéndome como si se me hubiera caído una tapa de alcantarilla de la espalda”, manifestó.