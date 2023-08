La famosa actriz, Jennifer Aniston , protagoniza la serie The Morning Show, cuya trama se centra en las consecuencias de la acusación de conducta sexual inapropiada sobre un presentador de noticias matutinas.

En concreto, la actriz aseguró que no todos los hombres son iguales a Harvey Weinstein , la persona por la que se desató todo hace seis años. " Estoy harta de la cultura de cancelación ", empezó diciendo la artista.

Desde entonces, la cultura de la cancelación tomó fuerza, haciendo que muchas celebridades se queden sin trabajo aun cuando la justicia no dictara sentencia . Es en este contexto en el que Aniston se manifestó en contra del movimiento .

Jennifer Aniston conversó con The Wall Street Journal y reflexionó tanto de su papel en la nueva serie original de Apple como de la propia cultura de la cancelación . ​​​​​

Es importante recalcar que la actriz no duda de la veracidad de las acusaciones de las mujeres contra Weinstein, pero sí afirmó que nunca sufrió algún tipo de acoso por parte del productor que se encuentra pagando una condena de 23 años en una cárcel de Nueva York.

Lea también: El controversial nuevo tatuaje de Angelina Jolie causa debate en redes sociales

Aunque no fue una víctima del productor, Jennifer Aniston sí dijo que Harvey Weinstein no era una persona con la que disfrutaba de trabajar. "No es un tipo con el que te pongas en plan: Dios, qué ganas tengo de salir con Harvey", suscribió.