El último interrogatorio de Daniel Sancho desde la cárcel sale a la luz: "No podía controlarme"

Según los documentos difundidos por medios europeos, el hombre afirma que el crimen no fue premeditado -debido a las grabaciones en las que compra un cuchillo y una sierra-, y afirma que aquellos artefactos iban a ser utilizados para un video de su canal de Youtube, Puro Disfrute, sin embargo , sí los utilizó para desmembrar el cuerpo de la víctima : "pero no fue el propósito para el cual lo compré originalmente", dice su declaración firmada.

-Mientras el señor Edwin estaba vivo, no usé un cuchillo para apuñalarlo. Cuando desmembré el cuerpo, el cuchillo no estaba lo suficientemente afilado, así que me enfadé".

De hecho, con respecto al enfado, el hombre admitió que llegó a apuñalar en el rostro a Edwin, ya muerto, sin embargo en las dos autopsias a los restos de la víctima recuperadas no se observaron tales huellas. Tampoco se ha logrado determinar la causa del fallecimiento, aunque sí sacó a la luz una fractura del hueso occipital en la parte posterior del cráneo.

Dos valiosos testigos encararán a Daniel Sancho: todo lo que se sabe del esperado juicio

El hijo de los actores españoles también manifestó que no recuerda en cuántas partes desmembró el cuerpo de Edwin, "Probablemente entre 17 y 20 partes, (que metió luego) en unas ocho o nueve bolsas (de basura), pero no recuerdo qué órganos contenía cada bolsa”, dice, y al consultarle por qué no lo recuerda, responde "no podía controlarme. Estaba asustado y confundido. Estaba lleno de emociones y no podía controlarme".

Estas son solo algunas presuntas declaraciones de Daniel Sancho mientras permanecía en la cárcel. El pasado octubre se le solicitó que aportara nuevos datos sobre el destino del pasaporte de la víctima, pero se negó a hacerlo. En el mes de abril, Sancho será juzgado desde Tailandia.