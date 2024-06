Visiblemente conmovida, la pareja de Coco continuó: "Este es el video más difícil que me toca hacer en la vida, pero me parece que se lo merecen y que él hubiera querido que sepan y que puedan acompañar en este momento desde el respeto, el dolor que estamos viviendo todos".

Posteriormente especificó que se trató de padecimientos que no detectaron a tiempo: “Tuvo un episodio de dengue, que en definitiva después no se confirmó. Todo esto se dio a raíz de unos problemas intestinales que arrastraba hace mucho, pero que él no lo sabía. Su cuerpo no lo manifestaba”.

Martínez se ganó el cariño de su audiencia y muchos creadores de contenido argentinos. Su fallecimiento incluso escaló a lo más buscado en plataformas como Google. Las reacciones en redes sociales tampoco han hecho falta, dejando en claro que su pérdida es inesperada y a la vez irreparable.