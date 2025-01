En un esfuerzo por priorizar la seguridad pública, varios lugares emblemáticos de Los Ángeles, como Universal Studios Hollywood, Griffith Park y el Zoológico de Los Ángeles, permanecen cerrados de manera indefinida.

Aunque la temporada de premios y la agenda de la industria están siendo reprogramadas, el costo humano y material de estos incendios sigue siendo la principal preocupación.

La prioridad es garantizar la seguridad de los residentes, así como la contención del fuego, mientras el futuro de los eventos y la producción de contenidos en Hollywood permanece en el aire.