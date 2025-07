¿A qué hora podrás ver la Velada 5 de Ibai Llanos?

También le puede interesar: ¡El Chavo del 8 llega a Netflix! Te contamos desde cuándo puedes verlo

La edición de 2025 promete superar las cifras de audiencia de años anteriores, gracias a una cartelera estelar que mezcla entretenimiento y competencia. Entre los combates más esperados figuran TheGrefg vs. WestCOL, Viruzz vs. Tomás Mazza y Alana vs. Ari Geli. También subirán al ring Peereira7, Rivaldios, Perxitaa, Gaspi, Abby, RoRo Bueno, Andoni Fitness y Carlos Belcast, completando un cartel con gran diversidad de estilos y comunidades.