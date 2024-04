El hijo de Sofía Caiche fue internado por preocupante infección en la garganta

"El hecho que no demuestre lágrimas en una red social, no significa que todo es perfecto en nuestras vidas . Deudas, gastos y para agudizar este mes, mi bebé se nos enferma ", comienza contando, "pero gracias a Dios esto nos hace más fuerte como familia", resaltó.

Andrés Guschmer y Gerardo Mejía causan sensación en redes al interpretar un éxito del cantante con sus respectivas hijas

Savash estuvo aproximadamente tres madrugadas experimentando una fiebre constante, sus progenitores no durmieron noches seguidas debido a la preocupación, por lo que decidieron internarlo en un centro médico para que reciba medicación intravenosa.

"No come nada, tiene una fuerte infección en la garganta - pus (amigdalitis) que hay que tratarlo con medicación fuerte para que no se me descompensé, en 3 días que ha pasado se adelgazo mucho, la fiebre aparece cada 4 horas, me pone nerviosa y ansiosa", explicó a sus seguidores, quienes no dudaron en demostrarle apoyo y enviarle bendiciones a través de los comentarios.

