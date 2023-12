HBO ha lanzado el primer tráiler de la segunda temporada de House of the Dragon, la precuela de Games of Thrones que se estrenó en 2022. El avance, que se presentó en la Comic Con Experience de Brasil, muestra el comienzo de la Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrentó a la Casa Targaryen por el control del Trono de Hierro.

En el tráiler, vemos a Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) preparando su venganza tras la muerte de su hijo. Su medio hermano, Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney), también está decidido a tomar el trono, apoyado por la Casa Hightower.

El avance también muestra las primeras imágenes de la guerra que se avecina. Los dragones de ambas facciones se enfrentarán en batallas épicas que prometen ser inolvidables.

La segunda temporada de House of the Dragon se estrenará en el primer semestre de 2024.