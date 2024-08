"A ver, muy buenos días, diría mi mamá, yo tengo la culpa, y sí (...) Sufrí quemaduras de tercer grado, ya me fui donde un doctor. Y no es nada... sí yo subí una foto ayer. Siempre donde los barberos, van y cogen la navaja y me quitan ceja y bueno, ya me estaba quedando sin ceja", expresó con una pinta de humor.

Elizabeth Cader confirma el fin de su relación con Don Day: "No lo decidí yo, fue él"

"Entonces me recomendaron, déjate crecer, nosotros te hacemos con cera. He sido alérgico a la cera, no sabía. Mi cara es súper -hiper 'delicada', y esto fue lo que pasó. Ahí estamos, pero bueno, a tener un poquito de cuidado, ya va a sanar, no me he peleado con nadie, nadie me ha aruñado... eso es todo señores, bendiciones", concluyó. La reacción de sus seguidores se hizo presente en la sección de comentarios.