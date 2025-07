Consciente del tamaño del reto, HBO prepara una inversión que podría superar los USD 200 millones por temporada, más una campaña de promoción de USD 100 millones adicionales. En total, un gasto similar —o superior— al que implicó House of the Dragon, el exitoso spin-off de Game of Thrones.

El equipo creativo elegido también habla del calibre del proyecto. La showrunner será Francesca Gardiner, conocida por su trabajo en Succession y His Dark Materials, mientras que la producción ejecutiva recae en Mark Mylod, responsable de varios de los capítulos más elogiados de Succession y Game of Thrones.

