Grace Castro renuncia, sin previo aviso, a su canal digital

La presentadora Grace Castro al finalizar el programa de farándula donde laboraba, agradeció la oportunidad que tuvo en el medio digital por la experiencia adquirida e indicó que ese sería su último día ahí.

En la entrevista que le realizó el Hacker de la farándula, Reynaldo Vásquez, afirmó que tomó la decisión de renunciar en vivo. "Nadie se lo esperaba, nadie lo tenía en mente, después de una situación que no me gustó, sentí que era justo y necesario no seguir en el lugar".

Recalcó que no es una persona de discusiones y más bien es sensible. La ex chica reality indicó que sucedió algo tras cámaras antes de iniciar el programa, no le gustó y se puso en contacto con sus padres quienes le dijeron que si no se sentía a gusto, presente la renuncia.

Aunque era una situación que considera se podía solucionar hablando, cree que lo cortó por el lado positivo. "Yo no permito que nadie me falte el respeto", señalando que ni su papá le grita en casa.