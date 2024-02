Furio Noboa, hijo de Lavinia Valbonesi y Daniel Noboa, llegó al Ecuador tras su nacimiento en Estados Unidos

"Es un susto, un miedo. Yo como mamá, cada vez que voy a verlo que está en la incubadora, me pongo súper nerviosa, no sé que me vayan a decir algo, pero bueno de verdad muy agradecida con Dios, porque tengo la suerte de que por más que esté prematuro, está bastante sano, porque, bueno, supimos siempre que fue un embarazo riesgoso entonces tomé las precauciones", manifestó en el pasado Valbonesi.

Gratamente, el menor se encuentra en estable estado de salud en la actualidad, y finalmente arribó al país del que sus padres son originarios, uniéndose también a la familia de Carondelet, junto a su hermano Alvarito, y su hermana mayor, Luisa Noboa, producto de su primer matrimonio con Gabriela Goldbaum.