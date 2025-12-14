El elenco de Friends impulsa proyecto solidario en memoria de Matthew Perry

Dos años después del fallecimiento de Matthew Perry, la fundación que lleva su nombre presentó una nueva iniciativa benéfica respaldada por los protagonistas de Friends. Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow participaron en el proyecto firmando una serie de obras artísticas destinadas a recaudar fondos para distintas causas sociales.

La colección fue desarrollada junto al artista Tim Wakefield y la organización Soundwaves Art, que transformó las ondas sonoras del tema principal de la serie en piezas visuales abstractas. Cada obra está inspirada en uno de los personajes de Friends y cuenta con ediciones limitadas firmadas por los actores. Según la fundación, algunas piezas incluyen también la rúbrica de Matthew Perry, en coordinación con su patrimonio.

Las obras ya están disponibles en el sitio web de Soundwaves Art Foundation, con precios que van desde los 100 dólares para versiones sin firma hasta los 600 dólares para las impresiones autografiadas. Los fondos recaudados serán destinados tanto a la Fundación Matthew Perry, enfocada en combatir el estigma de la adicción, como a otras causas elegidas individualmente por los miembros del elenco.

Matthew Perry falleció en octubre de 2023 en su residencia de Los Ángeles, en un hecho que fue determinado como un ahogamiento accidental asociado a los efectos de la ketamina. Tras su muerte, sus compañeros de reparto expresaron públicamente su dolor y recordaron la larga lucha del actor contra la adicción. “Más que compañeros de trabajo, éramos una familia”, señalaron entonces, un vínculo que hoy vuelve a hacerse visible a través de esta iniciativa solidaria.