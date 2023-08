Sus inicios en el mundo de los realities, al contrario de lo que muchos pensaban, se dieron en el programa chileno Rojo fama contra fama y desde ese momento se fue formando como comunicadora. Tanto para Gallardo como para su dupla, Desafío a la Fama es un nuevo reto dentro de un formato que conocen a la perfección, así que ambos se sienten emocionados de emprender este camino juntos. Como presentadores no pueden relacionarse tanto con los participantes ni dejar que su amistad con los desafiantes se interponga en el trabajo, pero Fernanda afirmó que mantendrá su esencia jovial al igual que su compañero.

A inicios de agosto, cuando iba a iniciar la celebración de aniversario de bodas con su esposo, el también ex chico reality y productor Ricardo Blanco , recibió el mensaje con el que le confirmaron que el proceso de selección había finalizado y la chilena resultó ser la opción ideal para el director del proyecto. Luego de tres años y medio de dedicarse por completo a su familia, a Fernanda y Ricardo les parecía que ya era momento de regresar a la televisión y justo llegó la oportunidad perfecta para hacerlo.

Por medio de una llamada del manabita de 33 años, la chilena descubrió que el sueño de trabajar juntos finalmente sería una realidad. "Yo veo Edu en mi teléfono y dije 'será mi compañero´. Lo presentí enseguida (...) y me puse muy contenta, le dije a mi esposo que sería para mí un honor trabajar con Eduardo ahora en televisión ya que hemos trabajado en tarimas [como animadores de eventos] y nada, súper contentos los dos", comentó la presentadora.Aunque han existido ciertos detractores al conocer quiénes animarían esta producción de Ecuavisa, para Fernanda los comentarios negativos no son ningún inconveniente.​​​​​​