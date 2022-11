Ex chica reality, Renata Mejía, se casó el fin de semana

"No me cabe tanta alegría en el pecho" señaló Renata Mejía, de 24 años, durante la recepción de su matrimonio. El pasado sábado la ex chica reality y su esposo se juraron amor eterno.

Cuando el Lazito le preguntó a Alex cuál fue el motivo que lo enamoró, indicó que Renata es "una mujer que lee bastante, una mujer que opina, una mujer que tiene muchos argumentos y eso hace que un hombre admire". Además resaltó que como pareja tienen muchas metas a corto y largo plazo que esperan cumplir si Dios lo permite.

Renata aseguró frente a las cámaras que Alex es el amor de su vida. Para ella ese día fue un borrón y cuenta nueva porque a pesar de las adversidades ese día triunfó el amor como indicaron sus seres queridos.

Entre lágrimas de alegría, risas, bailes y juramentos eternos, los entonces novios dieron el 'sí, acepto' delante de familiares y amigos.