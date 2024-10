Ester Expósito responde a las críticas sobre su físico: "Las mujeres también cambiamos"

Ester Expósito, la talentosa actriz conocida por su papel en la exitosa serie Élite, ha decidido alzar la voz ante las numerosas críticas que ha recibido recientemente sobre su apariencia física.

Durante la gala de Harper’s Bazaar Women of the Year 2024, Expósito aprovechó la oportunidad para abordar las especulaciones que circulan en redes sociales, donde se ha insinuado que ha pasado por múltiples cirugías estéticas.

La actriz, visiblemente afectada por la situación, comenzó su discurso reflexionando sobre “todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres”. Afirmó que es “normalizado que una persona se esconda detrás de una pantalla para criticar el cuerpo de una mujer”.

Con determinación, expresó: “Quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien. No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona. Y menos todavía si no tienes ni idea de lo que estás hablando”.

