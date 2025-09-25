Televisión
Escándalo en Japón: un streamer español empujó agresivamente a un adulto mayor en el metro

El incidente, grabado en una retransmisión IRL, provocó la condena de usuarios por la falta de respeto a las normas japonesas y la agresión a una persona de la tercera edad.

   
  Escándalo en Japón: un streamer español empujó agresivamente a un adulto mayor en el metro
    Kelton D, el streamer español que se dedica a sembrar caos en Japón( Collage de Ecuavisa )
El streamer español Kelton D genera una gran polémica tras un incidente ocurrido en el metro de Japón que fue emitido en directo. Durante su viaje, el creador de contenido se enfrentó a un hombre mayor en el vagón, después de ocupar un asiento prioritario y hablar en voz alta, una conducta mal vista en el transporte público nipón. El enfrentamiento escaló hasta el punto de que Kelton D decidió empujarlo al hombre en dos ocasiones, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El video viral provocó una oleada de críticas, donde numerosos usuarios condenaron la falta de respeto por las normas culturales del país y la agresión a una persona de edad avanzada. Plataformas como Kick, en la que Kelton D realizaba la retransmisión, reaccionaron sancionando su cuenta de manera indefinida. El incidente abre el debate sobre los límites del turismo de espectáculo y la responsabilidad de los creadores de contenido al grabar en vivo en países con normas sociales muy estrictas.

Ante la avalancha de críticas, el streamer publicó un mensaje de disculpa, en el que reconoce que su comportamiento "no fue el más correcto". No obstante, Kelton D también quiso contextualizar el incidente, asegurando que el hombre mayor se le acercó varias veces, lo tocó y, supuestamente, intentó golpearlo, lo que provocó una reacción que él califica de "instintiva" y defensiva ante una "constante intimidación".

La versión del streamer no le ayudó lo suficiente, ya que Kelton D arrastra un historial de polémicas por haberse saltado previamente otras normas del país asiático. El incidente en el tren subraya las dificultades del formato IRL (In Real Life), donde una mala decisión en el ámbito privado puede quedar grabada y arruinar la reputación de una persona. La figura del streamer se ha vuelto muy polarizada, con una división clara entre quienes lo defienden y quienes condenan firmemente su actitud.

El respeto por la cultura japonesa ha sido uno de los puntos más sensibles de la controversia. Expertos en cultura nipona recuerdan que el silencio es una norma social muy arraigada en el transporte público y que grabar sin permiso está a menudo restringido o prohibido. El comportamiento de Kelton D se ha puesto como ejemplo de cómo el turismo de espectáculo puede ignorar las costumbres locales con tal de conseguir visualizaciones, lo que ha llevado a algunos usuarios japoneses a pedir su expulsión del país.

Por el momento, el futuro de Kelton D en las plataformas de streaming es incierto tras la suspensión de su cuenta en Kick. El escándalo se suma a una serie de incidentes protagonizados por otros streamers en Japón.

