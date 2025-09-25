Escándalo en Japón: un streamer español empujó agresivamente a un adulto mayor en el metro

El streamer español Kelton D genera una gran polémica tras un incidente ocurrido en el metro de Japón que fue emitido en directo. Durante su viaje, el creador de contenido se enfrentó a un hombre mayor en el vagón, después de ocupar un asiento prioritario y hablar en voz alta, una conducta mal vista en el transporte público nipón. El enfrentamiento escaló hasta el punto de que Kelton D decidió empujarlo al hombre en dos ocasiones, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El video viral provocó una oleada de críticas, donde numerosos usuarios condenaron la falta de respeto por las normas culturales del país y la agresión a una persona de edad avanzada. Plataformas como Kick, en la que Kelton D realizaba la retransmisión, reaccionaron sancionando su cuenta de manera indefinida. El incidente abre el debate sobre los límites del turismo de espectáculo y la responsabilidad de los creadores de contenido al grabar en vivo en países con normas sociales muy estrictas.

Ante la avalancha de críticas, el streamer publicó un mensaje de disculpa, en el que reconoce que su comportamiento "no fue el más correcto". No obstante, Kelton D también quiso contextualizar el incidente, asegurando que el hombre mayor se le acercó varias veces, lo tocó y, supuestamente, intentó golpearlo, lo que provocó una reacción que él califica de "instintiva" y defensiva ante una "constante intimidación".

