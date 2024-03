Aunque la serie tiene legiones de seguidores sumergidos en su legendaria fantasía, ese episodio en particular de "Viaje a las estrellas: La nueva generación" ha tenido una vida larga y próspera en la infamia (por lo menos en Reino Unido).

La compañía de transmisión satelital Sky supuestamente lanzó una versión editada en 1992, con la escena crucial omitida. Pero The High Ground no se mostró por la BBC hasta el 29 de septiembre de 2007 a las 02:39 GMT y, según los Archivos de la BBC, fue su única trasmisión.

En su último libro Northern Ireland, the BBC, and Censorship in Thatcher’s Britain (“Irlanda del Norte, la BBC, y la censura en la Gran Bretaña de Thatcher”), cubre el período durante el cual el episodio fue excluido.

“Creo que el argumento que plantea el robot [Data] básicamente es: ¿El terrorismo funciona? Si no hay alternativas, si has intentado todos los medios para alcanzar el cambio, ¿es aceptable usar terrorismo?”

RTÉ señaló que sus guías de TV de la época mostraban que habían trasmitido "Viaje a las estrellas: La nueva generación", pero no tenían más información en su sistema de adquisiciones y no podían encontrar a nadie de la época que pudiera hablar al respecto.

“Creo que eso probablemente me hubiera hecho recordar algo si yo hubiera estado al tanto de esto en el momento, pero me temo que no me suena nada”, comentó John Birt, que fue director general de la BBC de 1992 a 2000, y antes de eso fue subdirector general.