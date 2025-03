El emotivo reencuentro entre Nachita, madre de Efraín Ruales, y Alejandra Jaramillo

LEA: Así fue la presentación de Alejandra Jaramillo y Beta Mejía en los Premios Lo Nuestro 2025

"Ey, ey ey, no me dejen afuera, no me dejen afuera. Que se prepare Miami, que este trío se juntó", festejó Jaramillo.

"Qué bello tenerlas otra vez conmigo", expresó Nachita.

Los comentarios en redes sociales destacaron la unión que tienen las tres mujeres, pese al fallecimiento de Efraín Ruales, la persona que formaba el eslabón en la cadena de cariño entre Nachita, María Elena y Alejandra Jaramillo.

"Qué hermosa hermandad, cariño y respeto entre estas increíbles mujeres", escribió una internauta.

