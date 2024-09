En el programa de Los Hackers del Espectáculo de este martes 17 de septiembre, se anunció que la actriz de Los García, Emma Guerrero, fue captada en una casa de salud, tal como lucía en las fotografías exclusivas que fueron mostradas en el espacio de farándula de Ecuavisa, donde la también creadora de contenido estaba en una silla de ruedas.

Aunque no se conocen más detalles de lo que habría ocurrido con Guerrero, el equipo de Ecuavisa Sur aseguró que no tuvieron que detener las grabaciones de la nueva producción porque la actriz no fue llamada para trabajar hoy.

