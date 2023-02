'El Cuy' Mauricio Altamirano: "Jamás herí a Dieter Hoffman, solo reaccioné a una provocación"

A través de un video que se publicó en Instagram, el 'El Cuy' Mauricio Altamirano hizo referencia a la polémica grabación en la que aparece enojado contra el reportero Dieter Hoffman, panelista del programa 'Los Hackers de la Farándula'.

Tomó del cuello de Hoffman y arrojó su teléfono celular contra el pavimento de un parqueadero en un centro comercial. Ocurrió tras salir de una audiencia en la que Altamirano fue sentenciado a 15 días de prisión y deberá pagar 12.000 dólares por una contravención de cuarta clase por un comentario ofensivo emitido contra el panameño Miguel Melfi, exparticipante del reality "El Poder del Amor".

Lea más: 'El Cuy' Mauricio Altamirano enfrentaría otra polémica denuncia en su contra tras agresión fuera de juzgado en Guayaquil, ¿de qué se trata?

En la grabación difundida hoy en Instagram, Altamirano dice que reaccionó ante una provocación. "Este reportero mientras trataba de alcanzarme se resbaló en un charco de agua sucia, cae, rebota, se levanta y luego se acerca a mi carro. Lo abre en varias ocasiones de forma agresiva, invadiendo mi espacio personal aún cuando le pedí que no me grabara porque tengo derecho a exigírselo y me sentí acosado. Como no quiso entender salí del carro y le quité el celular".

Dijo que anteriormente pidió a los reporteros de farándula que no vayan a cubrir la audiencia. Pidió que no graben su carro y las placas porque lo exponen. Cuestionó las heridas de Hoffman y considera que él quizás se golpeó cuando se cayó en el charco de agua. "Jamás lo herí, solo reaccioné a una provocación".

'El Cuy' reiteró que nadie puede obligarlo a dar entrevistas, invadir su espacio personal, ni que graben su vehículo. A su juicio, las acusaciones de Hoffman son absurdas. "Nos veremos en los tribunales porque a cada pavo le llega su Navidad y cada marrano le llega su carnaval".

Lea más: Mauricio Altamirano, "El cuy", sentenciado a prisión y multado por comentario ofensivo contra Miguel Melfi