El intérprete afirmó que la mujer no convive en el medio del espectáculo y evita las cámaras, sin embargo, mantiene contacto con ella, aunque no con recurrencia: "la he visto dos o tres veces y me habla de vez en cuando", dijo en la entrevista que data en 2021.

Cecilia Bolocco reporta que tiene severa enfermedad en una transmisión en vivo

Cabe recordar que García reconoció a otra de sus hijas (confirmadas) cuando tenía ocho años de edad (Andrea García). Antes de su fallecimiento, el actor mexicano arrastró varias controversias relacionadas a su familia, incluso aún se espera cómo se repartiría su testamento.