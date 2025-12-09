Televisión
09 dic 2025 , 14:53

Ecuavisa enciende la época navideña con un emotivo video festivo

Presentadores de Televistazo, Los Hackers del Espectáculo y En Contacto se unen al ritmo de Brindo por Ti para agradecer la sintonía del público.

   
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
La magia de la temporada navideña ha llegado a la televisión ecuatoriana, y Ecuavisa no se ha quedado atrás.

El pasado lunes 8 de diciembre, el autodenominado Canal del Cerro dio inicio oficialmente a su campaña navideña con el lanzamiento de un emotivo video que reunió a todas sus principales figuras en un despliegue de espíritu fraternal.

El clip festivo, logró convocar al talento de todos los programas insignia de la cadena. Desde los espacios informativos como Televistazo y Comunidad, hasta los programas de entretenimiento En Contacto y Los Hackers del Espectáculo, todos los anchors se dieron cita para manifestar el espíritu de amistad que impera en estas épocas.

En el video, los presentadores participaron en diversas actividades típicas de la Navidad, poniendo en evidencia la camaradería detrás de cámaras. Se les pudo ver juntos en momentos de canto, decoración navideña, la cocina y la tradicional cena de fraternidad. Entre las figuras que se dieron cita estuvieron:

  • Fernando Terranova
  • Gabriela Narváez
  • Lazito
  • Dora West
  • Pedro Jiménez
  • Aura Arce
  • Y muchos más talentos del canal.

    • El video fue musicalizado por la canción "Pido por ti, pido por ti, pido por todos", interpretada por el grupo Los Caballeros (conformado por Toño Navarrete, Jhonatan Luna y Alejandro Montes de Oca).

    Al ritmo de este tema, todos los presentadores se unieron en un mensaje claro y unificado: agradecer a sus seguidores por su compañía a lo largo del año e invitarlos a celebrar estas fiestas con alegría y unión familiar.

