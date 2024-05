"Hoy es uno de los días más lindos en mi vida, comparto con ustedes el inicio de una etapa única en nuestra vida. Voy a ser mamá por seguda vez", escribió la chica reality que conoció al ecuatoriano en El Poder del Amor.

Sin embargo, su vida ha dado un giro. "Hay días buenos y días malos y estos días no han sido tan buenos. Siempre me he refugiado en mi lema de vida: Todo obra para bien. Y aunque a veces no entendamos los planes de Dios, pero sé que son perfectos, todos estos días por más ánimos que le pongo no he podido ser el de siempre", escribió en una de sus historias de Instagram.

El actor no precisa las causas detrás de la lamentable noticia para la familia que anhelaba formar, tan solo explicó "Me ilusioné mucho con la noticia de ser papá, solo yo sabía lo que sentía, solo yo sabía lo que quería y hoy Dios me dice que tengo que seguir esperando, por más que me duela lo tomo como un síguete preparando, sigue cambiando y corrigiendo”.