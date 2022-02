Desi Arnaz, el cubano que revolucionó la televisión en Estados Unidos

En lo musical, no solo fue director de orquesta (y uno de los que popularizó el ritmo de la conga fuera de Cuba), sino que también fue compositor de 10 bandas sonoras para cine y series de televisión.

Más de 70 años después del estreno del show en el que Desi Arnaz interpretaba el personaje de Ricky Ricardo, ahora él es interpretado en la película Being The Ricardos ("Ser los Ricardo") por el español Javier Bardem, quien este martes fue nominado al Oscar en la categoría de mejor actor.

La conga en Miami Beach

Entre las noches de fiesta, música y alcohol, Arnaz recibió una oferta de audición para un musical de Broadway llamado Too many girls, seguido por otra para ir a Hollywood a actuar en la versión cinematográfica de ese musical.

"I Love Lucy"

La vida de Arnaz y Ball en "Ser los Ricardo"

De manera independiente produjo series como The mothers in law, The Ann Sothern Show o The Untouchables.