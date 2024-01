La exmodelo venezolana de 37 años era considerada una de las mujeres más bellas del mundo al obtener dicho título mientras representaba a su país, pero esto no fue suficiente y sumando los momentos de tensión con algunas decepciones en varios aspectos de su vida, optó por seguir un camino más tranquilo.

La vida de una reina de belleza está llena de glamour, fama y podrá ser un estilo de vida que muchas mujeres anhelan , pero una vez que lo obtienen no es siempre como esperaban. Este fue el caso de Dayana Mendoza, Miss Universo 2008, que dejó a un lado las pasarelas para entregar su vida a Dios .

Dayana considera que Cristo se encargó de llevar todas sus cargas para poder poder seguir adelante. Ahora asegura sentirse protegida porque ya no está sola: "No se puede explicar, no es que los problemas se vayan, pero ya tenía a Cristo conmigo. Llevaba la carga”, afirmó.