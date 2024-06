"El periodismo me ha dado muchas cosas y ayer me dio la oportunidad de poder gritar el nombre de mi país tres veces. Yo soy de Ecuador. Se sintió tan bien", escribe Monroy en su publicación, en donde se la observa con una gran sonrisa posando junto a las estatuillas.

Monroy ganó las estatuillas en tres categorías: negocios/consumidores, presentadora de noticias y breaking news. "Ayer me dio la oportunidad de poder mirar hacia atrás y revisar gracias a qué estoy aquí, pero sobre todo a reflexionar sobre el para qué estoy aquí... En ambos casos mis pensamientos me llevan al mismo lugar. Yo estoy aquí gracias a la gente que me ha confiado sus historias y quiero seguir estando aquí por la gente. Mi voz siempre será usada para eso", agrega Monroy.

