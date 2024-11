Según lo declarado por el propio Coulier, la inflamación aumentó de forma exponencia l, haciendo que la zona creciera como el tamaño de una pelota de golf, situación que obligó a su médico a someterlo a varios estudios que dieron con el preocupante resultado, linfoma no Hodgkin.

Dave Coulier, actor recordado por dar vida al querido tío Joey en la serie Full House , hizo público el padecimiento de linfoma no Hodgkin con el que lidia en la actualidad, a sus 65 años.

El linfoma no Hodgkin (LNH) es un cáncer que se desarrolla en el sistema linfático (una red de órganos, vasos, conductos y ganglios linfáticos) parte del sistema inmunitario, explican portales médicos.

"Tres días después, mis médicos me volvieron a llamar y me dijeron: 'Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin, se llama linfoma de células B y es muy agresivo'", declaró al medio mencionado anteriormente.