"Ahorita estuvimos el fin de semana en Cancún y tal vez nos paparazearon y si nos paparazearon está bien, no vamos a dejar de meternos al mar y disfrutar y jugar en el mar porque hay un riesgo de una foto, no vamos a limitarnos; pero mientras podamos mantenerlo nuestro, o sea como un secreto y como un nido así superprivado lo vamos a mantener".

Según él, "se fue dando, yo llevaba ya un buen tiempo soltero, un tiempo así también enfocado mucho en mis cosas sin salir, no salía con nadie, no tuve un date con nadie, o sea cero fiestas, concentrado 100% en mis proyectos personales, también en mi película, y en eso conoces a una persona que dices 'hay algo aquí, pero no, ella nunca me gustaría' y, sabes qué, del otro lado ella también estaba de 'nunca estaría contigo'".

"Empiezas a conocerte y esta es una atracción con la que no puedes pelear y es como esta química innegable en la que estás así de 'no puede ser que me está gustando, no quiero que me guste'. Y lo mismo de los dos lados", declaró en el programa digital.

