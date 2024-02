"Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir, pero me seguía, respondió en ese entonces, seguido de un "yo soy el target del man", con humor, mismo que no fue tomado por todos de la misma forma, peor tras el: "Nunca lo conocí personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo, porque él quería conocerme. Nunca quise conocerlo, yo no juego en esas ligas".

¿Qué sucede entre el actor Danilo Carrera y la actual Miss Universo, Sheynnis Palacios?

Enrique Santos, locutor cubanoamericano de la popular radio iHeart, compartió un post en Instagram tras enterarse de la situación, e invitó a Carrera para aclarar sus declaraciones, si es que lo prefiere así: "Danilo Carrera quizás inconscientemente está alimentando creencias estereotipadas y negativas. Su comentario (...) y admitir públicamente que rechazó conocerlo porque 'no juega en esa liga' es despectivo y alimenta el odio. Danilo, te invito al show para aclarar bro".