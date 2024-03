Caso Daniel Sancho: filtran informe forense que podría salvarlo de la pena de muerte

Esta hipótesis dada por las autoridades del país asiático surgió debido a que la camiseta de Edwin estaba agujereada. A pesar de ello, la prueba no llegó a convencer a la opinión pública porque no había rastros de sangre en la prenda.

A menos de un mes para que el juicio inicie, los giros inesperados no paran de ocurrir, en ciertas ocasiones a favor de Sancho y en otras se inclina hacia la víctima.

Los hechos no dejan muy bien parada a la policía tailandesa, ya que asumió la forma en la que ocurrió el deceso sin tener alguna evidencia científica , pues los resultados de la autopsia recién estuvieron listos el 12 de septiembre del 2023 mientras que Big Joke dio las polémicas declaraciones un mes antes, en agosto.

Por lo que la causa de muerte oficial , según el documento emitido por el Centro de Ciencias Forenses de Tailandia, se registró como un degollamiento e incluso se encontró una fractura en el hueso occipital del cráneo, lo que podría ser un dato determinante para sustentar lo que dijo el español, quien expresó que el cirujano murió como consecuencia de una caída tras una fuerte discusión entre ambos, es decir, no se le podría imputar el delito de asesinato premeditado.

No es la primera vez que la familia del joven de 30 años denuncia la intención de las autoridades de inculpar al chef de asesinato premeditado a toda costa, dado que anteriormente aseguraron que desde un inicio se falsificó su primera declaración, en la que presuntamente él se declaraba culpable de los tres delitos. Sumado a esto, el haberle hecho firmar documentos en tailandés, los cuales no pudo saber de qué trataban pues no contaba con un intérprete presente.

Dos valiosos testigos encararán a Daniel Sancho: todo lo que se sabe del esperado juicio