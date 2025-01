El artículo, que no solo aborda la moda, sino también el contexto social y político de la primera dama, ha provocado una ola de reacciones en el espectro conservador.

Por otro lado, figuras del mundo de la moda, como la crítica Vanessa Friedman, de The New York Times, opina que el retrato transmite una poderosa imagen de una mujer de negocios, que evoca la figura de poder de personajes como los de House of Cards.

La crítica señala que, lejos de ser un error de estilo, el retrato de Melania representa una mujer fuerte y decidida, con una estética moderna y sofisticada que también puede ser asociada con figuras de autoridad.

El artículo de Vogue, lejos de ser solo un análisis de moda, ha puesto de manifiesto cómo los roles de género, el poder y la política se entrelazan en la cultura contemporánea.