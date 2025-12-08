Televisión
08 dic 2025 , 09:35

Conozca aquí la lista de algunos de los nominados a los Globos de Oro 2026

La gala será el 11 de enero de 2026, además la organización confirmó que Nikki Glaser volverá a desempeñarse como anfitriona.

   
Los premios del cine y la televisión tomó forma este lunes con la revelación de los nominados a los Globos de Oro 2026.

Este 8 de diciembre de 2025, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció la lista de producciones que competirán en la 83.ª edición del galardón.

Las nominaciones abarcan cine, televisión y el creciente formato de podcasts, que vuelve a tener presencia entre las categorías.

La gala será el 11 de enero de 2026, además la organización confirmó que Nikki Glaser volverá a desempeñarse como anfitriona, mientras que la transmisión estará a cargo de CBS y Paramount+.

Conozca aquí la lista de algunos candidatos anunciados para esta edición:

Nominados a mejor podcast:

  • Llamala papi
  • Buen rato con Amy Poehler
  • Sin inteligencia
  • El podcast de Mel Robbins
  • Arriba primero

    • Nominados a mejor película dramática:

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • El agente secreto
    Nominados a mejor película (musical o comedia):

  • Luna azul
  • Bugonia
  • Marty Supremo
  • No hay otra opción
  • Nueva Vague
  • Una batalla tras otra

    • Nominados a mejor película de animación:

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito
  • Elio
  • Cazadores de demonios del KPop
  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
  • Zootopia 2
    Nominados a mejor interpretación femenina en una película dramática:

  • Eva Víctor - Lo siento
  • Jennifer Lawrence - Muere mi amor
  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Julia Roberts - Después de la caza
  • Renate Reinsve - Valor sentimental
  • Tessa Thompson - Hedda (2025)

    • Nominados a mejor interpretación de un actor masculino en una película – Drama:

  • Dwayne Johnson - La máquina destrozadora
  • Jeremy Allen White - Springsteen: Líbrame de ninguna parte
  • Joel Edgerton - Sueños de tren
  • Michael B. Jordan - Pecadores
  • Óscar Isaac - Frankenstein
  • Wagner Moura - El agente secreto

    • Nominados a mejor interpretación femenina en una película: musical o comedia:

  • Amanda Seyfried - El testamento de Ann Lee
  • Perseguir Infiniti - Una batalla tras otra
  • Cynthia Erivo - Malvado: Para bien
  • Emma Stone - Bugonia
  • Kate Hudson - Canción cantada en azul
  • Rosa Byrne - Si tuviera piernas te patearía
    Nominados a mejor interpretación de una actriz en un papel secundario en cualquier película:

  • Amy Madigan - Armas
  • Ariana Grande - Malvado: Para bien
  • Elle Fanning - Valor sentimental
  • Emily Blunt - La máquina destrozadora
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
  • Teyana Taylor - Una batalla tras otra

    • Nominados a mejor actuación de un actor masculino en un papel secundario en cualquier película:

  • Adam Sandler - Jay Kelly
  • Benicio del Toro - Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Pablo Mescal - Hamnet
  • Sean Penn - Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård - Valor sentimental

    • Nominados a mejor director en película:

  • Chloé Zhao - Hamnet
  • Guillermo del Toro - Frankenstein
  • Jafar Panahi - Fue solo un accidente
  • Joaquín Trier - Valor sentimental
  • Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
  • Ryan Coogler - Pecadores
    Nominados a mejor guion en película:

  • Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - Hamnet
  • Jafar Panahi - Fue solo un accidente
  • Joachim Trier, Eskil Vogt - Valor sentimental
  • Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supremo
  • Ryan Coogler - Pecadores

    • Nominados a mejor banda sonora original en película:

  • Alexandre Desplat - Frankenstein
  • Hans Zimmer - F1
  • Jonny Greenwood - Una batalla tras otra
  • Rayo Kangding - Sirāt
  • Ludwig Göransson - Pecadores
  • Max Richter - Hamnet
    Nominados a mejor canción original en película:

  • Sueña como uno solo - Avatar: Fuego y ceniza
  • Dorado - Cazadores de demonios del KPop
  • Te mentí - Pecadores
  • No hay lugar como el hogar - Malvado: Para bien
  • La chica en la burbuja - Malvado: Para bien
  • Sueños de tren- Sueños de tren

    • Nominados a logro cinematográfico y de taquilla:

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • F1
  • Cazadores de demonios del KPop
  • Misión: Imposible - El ajuste de cuentas final
  • Pecadores
  • Armas
  • Malvado: Para bien
  • Zootopia 2

    • Nominados a mejor interpretación femenina en una serie de televisión: musical o comedia:

  • Ayo Edebiri - El oso
  • Jean Smart - Trucos
  • Jenna Ortega - Miércoles
  • Kristen Bell - Nadie quiere esto
  • Natasha Lyonne - Cara de póquer
  • Selena Gómez - Sólo asesinatos en el edificio
    Nominados a mejor interpretación de una actriz en un papel secundario en televisión:

  • Aimee Lou Wood - Loto Blanco
  • Carrie Coon - Loto Blanco
  • Catalina O'Hara - Estudio
  • Erin Doherty - Adolescencia
  • Hannah Einbinder - Trucos
  • Parker Posey - Loto Blanco, El

    • Nominados a mejor actuación de un actor masculino en un papel secundario en televisión:

  • Ashley Walters - Adolescencia
  • Billy Crudup - Programa matutino
  • Jason Isaacs - Loto Blanco
  • Owen Cooper - Adolescencia
  • Tramell Tillman - Ruptura
  • Walton Goggins - Loto Blanco, El
