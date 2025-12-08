Conozca aquí la lista de algunos de los nominados a los Globos de Oro 2026

Los premios del cine y la televisión tomó forma este lunes con la revelación de los nominados a los Globos de Oro 2026.

Este 8 de diciembre de 2025, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció la lista de producciones que competirán en la 83.ª edición del galardón.

Las nominaciones abarcan cine, televisión y el creciente formato de podcasts, que vuelve a tener presencia entre las categorías.

La gala será el 11 de enero de 2026, además la organización confirmó que Nikki Glaser volverá a desempeñarse como anfitriona, mientras que la transmisión estará a cargo de CBS y Paramount+.

Conozca aquí la lista de algunos candidatos anunciados para esta edición: