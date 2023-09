El intérprete de producciones como El ministerio de el tiempo y La Promesa , explicó a medios españoles que se llevó una "grata sorpresa" debido al estado en el que encontró a Sancho: "Tiene un gimnasio dentro donde entrena, hace boxeo y Muay Thai , que le encanta. Está muy bien alimentado, incluso ha ganado peso. No hay violencia dentro, no hay mafia", contó.

Las visitas fueron específicamente a través de un cristal: "En principio parecían que iban a ser unos horarios muy férreos, que cuando se acabara ese tiempo me iban a echar. Y para nada. Me han dejado estar mucho más tiempo con Daniel del que estaba previsto y estipulado. He tenido muchísima flexibilidad en ese sentido y no he estado nada vigilado".

Caso Daniel Sancho: la autopsia a Edwin Arrieta revela el verdadero motivo de su muerte

El trato, catalogado como preferencial por usuarios en redes sociales, se ha caracterizado por el buen trato de la policía tailandesa hacia el español. Además, el progenitor dejó en claro que los agentes "han entendido que son conversaciones íntimas entre padre e hijo, también con los abogados, y han sido totalmente respetuosos".