Televisión
29 sep 2025 , 09:18

Chicho Trujillo revela que tiene cáncer de colon y arranca su primera quimioterapia

Tras someterse a una primera cirugía, el comunicador inicia la siguiente fase de su batalla contra la enfermedad.

   
  • Chicho Trujillo revela que tiene cáncer de colon y arranca su primera quimioterapia
    Chicho Trujillo se mostró con el cabello rapado antes de comenzar su quimioterapia. ( RRS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

El exchico reality, Erick Trujillo López, más conocido como Chicho Trujillo, compartió con sus seguidores detalles inéditos sobre su diagnóstico de cáncer

En un emotivo video publicado en Instagram desde Estados Unidos, país en el que inició su tratamiento, reveló que padece cáncer de colon en etapa 3, diagnosticado el pasado 20 de agosto.

Lea: ¡Imágenes exclusivas! Chicho Trujillo y los resultados luego de su operación

Tras haberse sometido a una primera cirugía a finales de ese mes, el comunicador iniciará este lunes 29 de septiembre su primera quimioterapia.

Chicho Trujillo en un hospital de Estados Unidos.
Chicho Trujillo en un hospital de Estados Unidos. ( Instagram/Chicho Trujillo )

Como parte de este proceso, Trujillo decidió raparse el cabello el domingo 28 de septiembre, en un gesto simbólico con el que marcó el inicio de una nueva etapa de su tratamiento.

Lea: El Príncipe William se sincera: 2024 fue el año más difícil a causa del cáncer

También aprovechó para agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores y el amor de su familia, en especial de sus padres, a quienes calificó como su principal sostén en esta difícil batalla:

Quote

“¿Siento miedo? Claro que sí, pero me siento muy positivo. Sé que cada paso me acerca a la sanación”, expresó con franqueza.

Las reacciones no tardaron en llegar. Figuras de la televisión y la farándula local, entre ellos Diego Spotorno, Nicolás Maiques y La Flaca Guerrero, se sumaron a los mensajes de aliento y esperanza que inundaron las redes sociales.

Con 32 años, Trujillo enfrenta ahora la etapa más desafiante de su vida, pero asegura que mantiene la fe y la fortaleza necesarias para superar el diagnóstico.

Te sugerimos: La Flaca Guerrero se sincera en redes sociales sobre su lucha contra el cáncer: “No les voy a mentir, extraño mi pelo”

Temas
Entretenimiento
Salud
Televisión
cáncer
espectáculo
dolor
cáncer de colon
reality show
enfermedad
quimioterapia
Chicho Trujillo
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas