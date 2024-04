De hecho, un diario digital sacó a la luz el intercambio de mensajes entre quienes se identifican como N.B.M. y M.C.A., dos amigas del cirujano provenientes de Lorica, Colombia. La conversación se centra en una conversación con la familia de la víctima en los primeros desesperantes días en los que no se conocía sobre su paradero.

La impactante respuesta que Daniel Sancho le dio a la hermana de Edwin Arrieta tras ser cuestionado por el paradero del cirujano

En el primer chat N.B.M. hace una alusión al joven, hijo de los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, el familiar no lo identifica: "Edwin no contesta el celular, ¿sabes algo de él? Me dijo ayer que se iría a Tailandia con el español al que había prestado la plata", dice la amiga.