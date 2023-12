Charlie Sheen, recordado por su papel en la serie de comedia emitida por Warner Channel., Two And A Half Man, se había alejado de los escándalos desde hace años atrás, sin embargo, la prensa estadounidense volvió a registrar un polémico suceso que lo involucra a nadie más que él y su propia vecina.

Sheen abrió la puerta de su residencia al oír ruidos fuertes, y allí fue sorprendido por la mujer de 47 años, quien atacó al intérprete, lo estranguló, y en medio del forcejeo, llegó a desgarrar su camisa. Los agentes afirmaron que, tras detener la escena, no hubo necesidad de acudir a un centro médico ya que no sufrió heridas de gravedad.

Hasta el momento, según recogen reportes de medios estadounidenses, el actor no tiene ninguna conexión directa con Schrok, y no entendería las razones específicas del intrépido ataque en su propia casa. Aún así, esta no es la primera vez que se enfrenta a él, después de acusar a Sheen de haber arrojado un líquido pegajoso sobre su auto.

Después del señalamiento, el actor intentó aligerar asperezas con la mujer, pero no funcionó. Un día anterior al estrangulamiento tiró basura frente a su vivienda "de forma despreciable", con el fin de provocarlo. De esta forma, queda demostrado que ni si quiera las celebridades se salvan de lidiar con vecinos un tanto complejos.