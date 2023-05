Esta vez el propio intérprete brindó sorpresivas declaraciones en medios del país latinoamericano: "Solo quiero decir que finalmente me voy a poder defender. Desde el comienzo estoy a disposición de la Justicia brasileña", dijo, en el programa Domingo Espectacular del canal Record TV.

De hecho, este sábado 13 de mayo el representante legal del actor, Fernando Burlando, explicó a los medios que su cliente fue absuelto por la justicia de Brasil, por parte del juez en Sao Paulo que seguía la causa. Esto ocurre dos años después de ser acusado de violación por la actriz, Juan, hasta tiempo atrás, prefería el silencio.

El 6 de abril la Fiscalía Federal de San Pablo lo denunció por estupro agravado, y pidió que la Justicia Federal acepte llevarlo a juicio en un plazo estimado de un año. "A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida", detalló Juan al respecto.