"Respeta el estado de salud", le decía uno de los guardias con los que Carolina salió. Posteriormente, tras comunicarse con el equipo médico que la habría atendido, se supo que la ecuatoriana se "encuentra estable, a pesar de este incidente que pasó en pleno programa en vivo".

Alfonso Cedeño, abogado de Allan Zenck, desmiente acusaciones de Carolina Jaume

En redes sociales, la artista escribió un largo post hacia sus seguidores, en el que recalca: "Siento indignación ante el sinfín de informaciones que apuntan a un nuevo deterioro de mi salud mental y física. Inventarse historias alarmistas sobre mi persona por vender noticias falsas ya es inhumano. Mi estómago y mi cabeza se enferma al ver que es legal y que se siga permitiendo este tipo de periodismo y algunas personas se inventen demandas, enfermedades, situaciones, romances y usen titulares falsos que me están matando cada vez que los leo o los lee madre que ya es una señora de avanzada edad. La verdad es que no me sorprende, obviamente hay mucha gente que no me desea nada bueno. Estoy haciendo lo mejor posible por salir adelante por mis hijos y por mi misma pero el acoso mediático lo hace cada vez más difícil".